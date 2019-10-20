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Пластун: Цей тиждень був просто неймовірним для мене, Безуса та Яремчука

16:32 88 Читать на русском
Пластун: Цей тиждень був просто неймовірним для мене, Безуса та Яремчука
Ігор Пластун / HLN

Захисник Гента Ігор Пластун розпочав поточний тиждень перемогою над Португалією і виходом на Євро-2020 зі збірною України, а закінчив надупевненим виступом за клуб.

"Цей тиждень був неймовірним для мене, Яремчука, Безуса також, тому що збірна України вийшла на чемпіонат Європи. Але це вже в минулому. Ми перемогли Беверен (2:0) і вже будемо думати про наступні ігри.

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Чи знаю я, що ми виграли 11 матчів поспіль вдома? Так, я після гри побачив новину про це в Інстаграмі. Це добре для історії. 11 поспіль перемог – це хороший результат. Але я вважаю, що ми, якщо хочемо виграти щось серйозне, повинні краще грати на виїзді. Ми будемо над цим працювати.

Чого очікую від гри в Лізі Європи проти Вольфсбурга? Це – топ-команда із сильного чемпіонату. Звичайно, це буде непроста гра для нас. Але у нас хороша команда і кваліфіковані гравці, тому будемо виходити і постараємося взяти максимум", – цитує Пластуна Sport.ua.

Нагадаємо, що наразі Гент з Безусом, Пластуном і Яремчуком посідає третю сходинку бельгійського чемпіонату і поступається лише Брюгге та Стандарду.

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Теги
Збірна України Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном Роман Безус Роман Безус Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент
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