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Яремчук забил победный гол за Гент, Пластун помог команде удержать ворота "сухими"

19 октября 23:35 46 Читати українською
Яремчук забил победный гол за Гент, Пластун помог команде удержать ворота "сухими"
Роман Яремчук / Фото ФК Гент

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук решил не сбавлять обороты после Португалии и помог Генту одержать уверенную победу над Васланд-Бевереном.

Чемпионат Бельгии, 11 тур

Гент – Васланд-Беверен – 2:0

Голы: Яремчук, 18, Депуатр, 66

Счет открыл Роман Яремчук, который на неделе отличился подобным достижением в матче отбора Евро-2020 Украина – Португалия. Форвард Гента обработал мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и легко разобрался с голкипером. В середине второго тайма хозяева удвоили преимущество усилиями Лорана Депуатра, который и оформил окончательный счет – 2:0.

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Другой представитель сборной Украины Игорь Пластун вышел в основе на нетипичной для себя позиции левого защитника и помог Генту удержать свои ворота "сухими". А вот Роман Безус удовлетворился лишь 10 минутами с выхода на замену.

После победы команда украинского трио вышла на третье место бельгийского чемпионата и уступает лишь Брюгге и Стандарду.

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Теги
Гент Гент Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук Украинцы за рубежом Роман Безус Роман Безус Игорь Пластун Игорь Пластун
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