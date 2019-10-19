Яремчук забил победный гол за Гент, Пластун помог команде удержать ворота "сухими"

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук решил не сбавлять обороты после Португалии и помог Генту одержать уверенную победу над Васланд-Бевереном.

Чемпионат Бельгии, 11 тур

Гент – Васланд-Беверен – 2:0

Голы: Яремчук, 18, Депуатр, 66

Счет открыл Роман Яремчук, который на неделе отличился подобным достижением в матче отбора Евро-2020 Украина – Португалия. Форвард Гента обработал мяч в районе одиннадцатиметровой отметки и легко разобрался с голкипером. В середине второго тайма хозяева удвоили преимущество усилиями Лорана Депуатра, который и оформил окончательный счет – 2:0.

Яремчук підірвав Росію легким тролінгом – підгоріло у фанатів, журналістів і навіть екс-форварда Динамо

Другой представитель сборной Украины Игорь Пластун вышел в основе на нетипичной для себя позиции левого защитника и помог Генту удержать свои ворота "сухими". А вот Роман Безус удовлетворился лишь 10 минутами с выхода на замену.

После победы команда украинского трио вышла на третье место бельгийского чемпионата и уступает лишь Брюгге и Стандарду.

Лацио – Аталанта: активный Малиновский в безумном матче – часто бил по воротам и обострял в некомфортных условиях