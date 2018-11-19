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Пластун: Для меня лучший защитник мира – Рафаэль Варан

21:40 12 Читати українською
Пластун: Для меня лучший защитник мира – Рафаэль Варан
Игорь Пластун / Соцсети

Защитник сборной Украины Игорь Пластун рассказал о схеме, по которой команда играла против Словакии, а также назвал лучшего защитника мира.

"При новой схеме, по которой мы играли против Словакии, нужно гораздо больше бегать. Когда правый латераль идет вперед – ты должен страховать правый фланг. У Словакии Мак не шел в центр, а играл ближе к правой бровке.

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Я страховал центрального защитника нашего, но, когда соперник переводил мяч на фланге, я на максимальной скорости бежал к нему.

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Лучший защитник мира? Если назвать одного, то это – Рафаэль Варан. Он эталон профессии для меня. Хотя, конечно же, идеальных игроков нет. Есть те, кто достигают большего, чем другие", – цитирует Пластуна Sport.ua.

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
Матч окончен
4 : 1
Украина
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Сборная Украины Игорь Пластун Игорь Пластун Рафаэль Варан Рафаэль Варан Украина Украина Словакия - Украина
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