Пластун: Для меня лучший защитник мира – Рафаэль Варан

Защитник сборной Украины Игорь Пластун рассказал о схеме, по которой команда играла против Словакии, а также назвал лучшего защитника мира.

"При новой схеме, по которой мы играли против Словакии, нужно гораздо больше бегать. Когда правый латераль идет вперед – ты должен страховать правый фланг. У Словакии Мак не шел в центр, а играл ближе к правой бровке.

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Я страховал центрального защитника нашего, но, когда соперник переводил мяч на фланге, я на максимальной скорости бежал к нему.

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Лучший защитник мира? Если назвать одного, то это – Рафаэль Варан. Он эталон профессии для меня. Хотя, конечно же, идеальных игроков нет. Есть те, кто достигают большего, чем другие", – цитирует Пластуна Sport.ua.