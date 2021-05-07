36-летний кипер завершит выступления за "сине-желтых" после Евро-2020. Об этом сообщил сам Пятов в эфире программы Денисов Time.

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На вопрос директора телеканалов "Футбол" Александра Денисова о том, собирается ли он повесить бутсы на гвоздь после чемпионата Европы, Андрей ответил утвердительно. К слову, Пятов дебютировал за сборную Украины еще в 2007 году и в настоящее время провел за главную команду 96 встреч, из которых 45 отстоял на ноль.

К слову, Андрей Шевченко включил ветерана в расширенный список игроков на сбор перед Евро-2020. Турнир для "сине-желтых" начнется 13 июня матчем против Нидерландов.

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