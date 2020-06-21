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Пятов сравнялся со Срной по количеству чемпионских титулов Украины – больше только у легенды Динамо

19:40 - Читати українською
Пятов сравнялся со Срной по количеству чемпионских титулов Украины – больше только у легенды Динамо
Андрей Пятов / фото: ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов уже в десятый раз в своей карьере стал чемпионом Украины.

Победа Шахтера в сезоне 2019/20 стала десятой для Андрея Пятова в чемпионатах Украины, информирует Sport.ua.

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Голкипер "горняков" сравнялся с Дарио Срной и Владиславом Ващуком. Больше имеет только Александр Шовковский – в активе легенды Динамо целых 14 титулов чемпиона Украины. Добавим, что из действующих игроков наиболее близки к достижению Пятова другие представители Шахтера – Сергей Кривцов и Тарас Степаненко имеют по 8 чемпионств УПЛ.

Напомним, вчерашняя победа "горняков" над Александрией (3:2) решила судьбу чемпионства – Шахтер в 13-й раз стал чемпионом Украины.

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Теги
Андрей Андрей Пятов Дарио Дарио Срна Сергей Сергей Кривцов Тарас Тарас Степаненко Владислав Владислав Ващук Александр Александр Шовковский
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