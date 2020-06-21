Пятов сравнялся со Срной по количеству чемпионских титулов Украины – больше только у легенды Динамо

Голкипер Шахтера Андрей Пятов уже в десятый раз в своей карьере стал чемпионом Украины.

Победа Шахтера в сезоне 2019/20 стала десятой для Андрея Пятова в чемпионатах Украины, информирует Sport.ua.

Шахтер – Александрия – 3:2 – видеообзор чемпионского матча

Голкипер "горняков" сравнялся с Дарио Срной и Владиславом Ващуком. Больше имеет только Александр Шовковский – в активе легенды Динамо целых 14 титулов чемпиона Украины. Добавим, что из действующих игроков наиболее близки к достижению Пятова другие представители Шахтера – Сергей Кривцов и Тарас Степаненко имеют по 8 чемпионств УПЛ.

Напомним, вчерашняя победа "горняков" над Александрией (3:2) решила судьбу чемпионства – Шахтер в 13-й раз стал чемпионом Украины.

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