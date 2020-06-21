Пятов зрівнявся зі Срною за кількістю чемпіонських титулів України – більше лише в легенди Динамо

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов вже вдесяте у своїй кар'єрі став чемпіоном України.

Перемога Шахтаря в сезоні 2019/20 стала десятою для Андрія Пятова в чемпіонатах України, інформує Sport.ua.

Шахтар – Олександрія – 3:2 – відеоогляд чемпіонського матчу

Голкіпер "гірників" зрівнявся жз Даріо Срною та Владиславом Ващуком. Більше має лише Олександр Шовковський – в активі легенди Динамо аж 14 титулів чемпіона України. Додамо, що з чинних гравців найбільш близькі до досягнення Пятова інші представники Шахтаря – Сергій Кривцов та Тарас Степаненко мають по 8 чемпіонств УПЛ.

Нагадаємо, вчорашня звитяга "гірників" над Олександрією (3:2) вирішила долю чемпіонства – Шахтар у 13-й раз став чемпіоном України.

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