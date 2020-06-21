toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Пятов зрівнявся зі Срною за кількістю чемпіонських титулів України – більше лише в легенди Динамо

19:35 - Читать на русском
Пятов зрівнявся зі Срною за кількістю чемпіонських титулів України – більше лише в легенди Динамо
Андрій Пятов / фото: ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов вже вдесяте у своїй кар'єрі став чемпіоном України.

Перемога Шахтаря в сезоні 2019/20 стала десятою для Андрія Пятова в чемпіонатах України, інформує Sport.ua.

Шахтар – Олександрія – 3:2 – відеоогляд чемпіонського матчу

Голкіпер "гірників" зрівнявся жз Даріо Срною та Владиславом Ващуком. Більше має лише Олександр Шовковський – в активі легенди Динамо аж 14 титулів чемпіона України. Додамо, що з чинних гравців найбільш близькі до досягнення Пятова інші представники Шахтаря – Сергій Кривцов та Тарас Степаненко мають по 8 чемпіонств УПЛ.

Нагадаємо, вчорашня звитяга "гірників" над Олександрією (3:2) вирішила долю чемпіонства – Шахтар у 13-й раз став чемпіоном України.

Шахтар переміг Олександрію й достроково став чемпіоном України – урок успіху, тривога перед ЛЄ та неуважність "гірників"

blog_ava
Десна – Зоря: анонс матчу УПЛ
08:00
5657
Теги
Андрій Андрій Пятов Даріо Даріо Срна Сергій Сергій Кривцов Тарас Тарас Степаненко Владислав Владислав Ващук Олександр Олександр Шовковський
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
6
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук