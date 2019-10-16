Пятов: Шутил со Степаненко, что ему не стоит выходить на поле в матче с Португалией

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от победы над сборной Португалии (2:1) в матче отбора к Евро-2020.

"Помог ли быстрый гол? Безусловно. Такой забитый мяч всегда придает уверенности, тем более в соперничестве с такой авторитетной сборной, как Португалия. Тем самым мы заставили соперника больше открываться, у них в обороне появились свободные зоны, чем удалось воспользоваться на 27-й минуте, когда Андрей Ярмоленко забил второй гол.

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Я перед игрой сказал Тарасу в шутку, чтобы не выходил на поле, а то однажды этот судья уже удалял его с поля, в прошлом розыгрыше Лиги Европы в матче против немецкого Айнтрахта. На мой взгляд, за такое не назначают пенальти и не дают желтую карточку, не говоря уже о первом горчичнике.

Если не принимать во внимание гол с пенальти, то, считаю, что сильно Роналду развернуться наши ребята не дали. Мы тоже изучаем противника. У нас неплохо получалось закрывать зоны, порой даже в меньшинстве сборной Украины удавалось контролировать мяч. Могли даже третий мяч забить", – поделился Пятов в комментарии Команда№1.

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