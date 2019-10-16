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Пятов: Шутил со Степаненко, что ему не стоит выходить на поле в матче с Португалией

17:34 75 Читати українською
Пятов: Шутил со Степаненко, что ему не стоит выходить на поле в матче с Португалией
Андрей Пятов / соцсети

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от победы над сборной Португалии (2:1) в матче отбора к Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Помог ли быстрый гол? Безусловно. Такой забитый мяч всегда придает уверенности, тем более в соперничестве с такой авторитетной сборной, как Португалия. Тем самым мы заставили соперника больше открываться, у них в обороне появились свободные зоны, чем удалось воспользоваться на 27-й минуте, когда Андрей Ярмоленко забил второй гол.

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Я перед игрой сказал Тарасу в шутку, чтобы не выходил на поле, а то однажды этот судья уже удалял его с поля, в прошлом розыгрыше Лиги Европы в матче против немецкого Айнтрахта. На мой взгляд, за такое не назначают пенальти и не дают желтую карточку, не говоря уже о первом горчичнике.

Если не принимать во внимание гол с пенальти, то, считаю, что сильно Роналду развернуться наши ребята не дали. Мы тоже изучаем противника. У нас неплохо получалось закрывать зоны, порой даже в меньшинстве сборной Украины удавалось контролировать мяч. Могли даже третий мяч забить", – поделился Пятов в комментарии Команда№1.

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Евро-2020 Украина Украина Украина - Португалия Португалия Португалия Андрей Пятов Андрей Пятов Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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