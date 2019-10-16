Пятов: Жартував зі Степаненком, що йому не варто виходити на поле в матчі з Португалією

Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився враженнями від перемоги над збірною Португалії (2:1) в матчі відбору до Євро-2020.

"Чи допоміг швидкий гол? Безумовно. Такий забитий м'яч завжди додає впевненості, тим більше в суперництві з такою авторитетною збірною, як Португалія. Тим самим ми змусили суперника більше відкриватися, у них в обороні з'явились вільні зони, чим вдалося скористатися на 27-й хвилині, коли Андрій Ярмоленко забив другий гол.

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Я перед грою сказав Тарасу жартома, щоб не виходив на поле, а то одного разу цей суддя вже вилучав його з поля, в минулому розіграші Ліги Європи в матчі проти німецького Айнтрахта. На мій погляд, за таке не призначають пенальті і не дають жовту картку, не кажучи вже про перший гірчичник.

Якщо не брати до уваги гол з пенальті, то, вважаю, сильно Роналду розвернутися наші хлопці не дали. Ми теж вивчаємо противника. У нас непогано виходило закривати зони, часом навіть в меншості збірній України вдавалося контролювати м'яч. Могли навіть третій м'яч забити", – поділився Пятов у коментарі Команда№1.

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