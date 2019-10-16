toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЄВРО-2020

Пятов: Жартував зі Степаненком, що йому не варто виходити на поле в матчі з Португалією

17:31 949 Читать на русском
Пятов: Жартував зі Степаненком, що йому не варто виходити на поле в матчі з Португалією
Андрій Пятов / соцмережі

Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився враженнями від перемоги над збірною Португалії (2:1) в матчі відбору до Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

"Чи допоміг швидкий гол? Безумовно. Такий забитий м'яч завжди додає впевненості, тим більше в суперництві з такою авторитетною збірною, як Португалія. Тим самим ми змусили суперника більше відкриватися, у них в обороні з'явились вільні зони, чим вдалося скористатися на 27-й хвилині, коли Андрій Ярмоленко забив другий гол.

Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020

Я перед грою сказав Тарасу жартома, щоб не виходив на поле, а то одного разу цей суддя вже вилучав його з поля, в минулому розіграші Ліги Європи в матчі проти німецького Айнтрахта. На мій погляд, за таке не призначають пенальті і не дають жовту картку, не кажучи вже про перший гірчичник.

Якщо не брати до уваги гол з пенальті, то, вважаю, сильно Роналду розвернутися наші хлопці не дали. Ми теж вивчаємо противника. У нас непогано виходило закривати зони, часом навіть в меншості збірній України вдавалося контролювати м'яч. Могли навіть третій м'яч забити", – поділився Пятов у коментарі Команда№1.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду

blog_ava
Ярмоленко розкішно осоромив двох гравців Португалії, навіть не торкнувшись м'яча – УЄФА відзначив гру українця
08:50
15194
Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Португалія Португалія Україна Україна Андрій Пятов Андрій Пятов Тарас Степаненко Тарас Степаненко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
19
год
:
15
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук