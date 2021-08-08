"До пандемии мы были на ходу, мне кажется. Меня спрашивали о переносе Евро, я говорил: "Мы все равно будем настроены". На фоне победы с Португалией, выхода с первого места, мы могли провести турнир увереннее в плане игры. Мы были более скованы, менее авантюрные. Все ждали от Малиновского, что он выстрелит, но травма дала о себе знать.

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От Евро двоякие впечатления. Якобы выступили, какое-то достижение, а чувство недосказанности осталось. Хотелось бы более уверенно его провести. Там сидели восемь дней, затем выстрелили со Швецией, развязка сумасшедшая, досадная травма Беседина. Много эмоций было потрачено", – заявил Пятов в интервью Youtube-каналу BurBuzz.

Напомним, сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 уступила Англии (0:4) и прекратила выступления на турнире. Андрей Пятов же не провел ни одной минуты на чемпионате Европы.

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