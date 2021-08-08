"До пандемії ми були на ходу, мені здається. Мене запитували про перенесення Євро, я говорив: "Ми все одно будемо налаштовані". На тлі перемоги з Португалією, виходу з першого місця, ми могли провести турнір впевненіше у плані гри. Ми були більш скуті, менш авантюрні. Всі чекали від Маліновського, що він вистрілить, але травма далася взнаки.

Пятов: Деякі рішення Шевченка я відверто не розумів

Від Євро двоякі враження. Нібито виступили, якесь досягнення, а почуття недосказаності залишилося. Хотілося б більш впевнено його провести. Там сиділи вісім днів, потім вистрілили зі Швецією, розв'язка божевільна, прикра травма Бесєдіна. Багато емоцій було витрачено", – заявив Пятов в інтерв'ю Youtube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, збірна України в чвертьфіналі Євро-2020 поступилась Англії (0:4) та припинила виступи на турнірі. Андрій Пятов же не провів жодної хвилини на полі.

Хто очолить збірну України після Шевченка – 12 кандидатур