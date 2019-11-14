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Пятов объяснил, почему не играет в сборной Украины под первым номером

13:08 274 Читати українською
Пятов объяснил, почему не играет в сборной Украины под первым номером
Андрей Пятов / УАФ

Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера рассказал об отношении к игровым номерам на футболках.

 

"Почему в сборной ношу на спине 12-й номер? Когда я пришел в национальную команду, то под первым номером играл Шовковский. Мы поехали на чемпионат мира 2006 года, где Богдан Шуст взял 23-й, а я – 12-й. И после этого я не слишком задавался этим вопросом.

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А после того, как Шовковский ушел, первый номер стал свободным. Мог бы его взять, но это просто цифра. Главное – играть и попадать в состав. А на счет 30-го номера в Шахтере... Я перешел в эту команду, мне вручили экипировку. Все очень просто", – цитирует Пятова официальный сайт УАФ.

Напомним, команда Андрея Шевченко, которая уже гарантировала себе первое место в своей отборочной группе, сегодня, 14 ноября, в Запорожье в товарищеском матче примет Эстонию, а 17-го – сыграет на выезде свой последний матч отбора Евро-2020 против Сербии.

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Эстония Эстония Украина Украина Сборная Украины Украина - Эстония Александр Шовковский Александр Шовковский Андрей Пятов Андрей Пятов Богдан Шуст Богдан Шуст
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