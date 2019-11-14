toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Пятов пояснив, чому не грає у збірній України під першим номером

13:08 629 Читать на русском
Пятов пояснив, чому не грає у збірній України під першим номером
Андрій Пятов / УАФ

Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря розповів про ставлення до ігрових номерів на футболках.

 

"Чому у збірній ношу на спині 12-й номер? Коли я прийшов до національної команди, то під першим номером грав Шовковський. Ми поїхали на чемпіонат світу 2006 року, де Богдан Шуст узяв 23-й, а я – 12-й. І після цього я не надто переймався цим питанням.

Пятов: Стиль Шевченка співставний з роботою Гвардіоли і Клоппа

А після того, як Шовковський пішов, перший номер став вільним. Міг би його взяти, але це просто цифра. Головне – грати й потрапляти до складу. А щодо 30-го номера у Шахтарі... Я перейшов до цієї команди, мені вручили екіпіровку. Усе дуже просто", – цитує Пятова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка, яка вже гарантувала собі перше місце у своїй відбірковій групі, сьогодні, 14-го листопада, у Запоріжжі у товариському матчі прийме Естонію, а 17-го – зіграє на виїзді свій останній матч відбору Євро-2020 проти Сербії.

Україна – Естонія: анонс товариського матчу

blog_ava
Маліновський не прогресує в Аталанті – впертий Гасперіні, проблеми українця та сенсаційний інсайд щодо трансферу
12:00
4798
Теги
Збірна України Олександр Шовковський Олександр Шовковський Україна - Естонія Андрій Пятов Андрій Пятов Богдан Шуст Богдан Шуст Естонія Естонія Україна Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
2
хв
Україна
19:00
Естонія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук