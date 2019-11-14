Пятов пояснив, чому не грає у збірній України під першим номером

Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря розповів про ставлення до ігрових номерів на футболках.

"Чому у збірній ношу на спині 12-й номер? Коли я прийшов до національної команди, то під першим номером грав Шовковський. Ми поїхали на чемпіонат світу 2006 року, де Богдан Шуст узяв 23-й, а я – 12-й. І після цього я не надто переймався цим питанням.

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А після того, як Шовковський пішов, перший номер став вільним. Міг би його взяти, але це просто цифра. Головне – грати й потрапляти до складу. А щодо 30-го номера у Шахтарі... Я перейшов до цієї команди, мені вручили екіпіровку. Усе дуже просто", – цитує Пятова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, команда Андрія Шевченка, яка вже гарантувала собі перше місце у своїй відбірковій групі, сьогодні, 14-го листопада, у Запоріжжі у товариському матчі прийме Естонію, а 17-го – зіграє на виїзді свій останній матч відбору Євро-2020 проти Сербії.

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