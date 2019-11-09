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Пятов назвал лучших исполнителей Шахтера в различных номинациях

11:26 4 Читати українською
Пятов назвал лучших исполнителей Шахтера в различных номинациях
Андрей Пятов / Фото из открытых источников

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов составил символический рейтинг лучших игроков в составе "горняков" в определенных номинациях.

"Самым техничным в команде был Илсиньо. Думаю, даже Роналдинью не повторил бы его финтов. Человек феномен был. Реально техничный, мог между ног тебе спокойно пробить.

Самый сильный удар был у Ракицкого. Пушка. А вот лучшего пенальтиста у нас никогда не было. Мы могли 5 подряд не забить. Дайте Исмаили пробить, он как даст. Ракицкому нельзя было бить, он чаще в перекладину попал.

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Больше всего нравится как празднует голы Тайсон. Он придумывает фишки прикольные. Еще Шевчук. Он умел посмешить.

Самый быстрый в команде Додо. Человек бежит как ураган. При всем уважении к Шевчуку, Додо быстрее.

А относительно аклиматизции... Всем нужно время. Бразильцам надо минимум полгода. Тот же Алан Патрик долго входил, сейчас заиграл. Наверное, он дольше всех шел к этому. Исмаили полгода лечился, потом полгода не играл, а сейчас вот как выступает", – рассказал Пятов в программе Трендец.

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