Пятов назвав найкращих виконавців Шахтаря у різних номінаціях

Воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов склав символічний рейтинг найкращих гравців у складі "гірників" у певних номінаціях.

"Найтехнічнішим у команді був Ілсіньо. Думаю, навіть Роналдінью не повторив би його фінтів. Людина феномен був. Реально технічний, міг між ніг тобі спокійно пробити.

Найсильніший удар був у Ракицького. Гармата. А от найкращого пенальтиста у нас ніколи не було. Ми могли 5 поспіль не забити. Дайте Ісмаїлі пробити, він як дасть. Ракицькому не можна було бити, він частіше в поперечину потрапляв.

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Найбільше подобається як святкує голи Тайсон. Він придумує фішки прикольні. Ще Шевчук. Він умів посмішити.

Найшвидший у команді Додо. Людина біжить як ураган. При всій повазі до Шевчука, Додо швидший.

А щодо акліматизції... Всім потрібен час. Бразильцям треба мінімум півроку. Той же Алан Патрік довго входив, зараз заграв. Напевно, він найдовше йшов до цього. Ісмаїлі півроку лікувався, потім півроку не грав, а зараз ось як виступає", – розповів Пятов у програмі Трендець.

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