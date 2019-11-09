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Пятов: У меня был наибольший процент жира в команде

09:00 21 Читати українською
Пятов: У меня был наибольший процент жира в команде
Андрей Пятов / Фото из открытых источников

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов вспомнил, кто в составе Шахтера имел лучшую физическую форму, а кому приходились тяжело работать, чтобы держать себя в необходимых кондициях.

"Самыми подкачанными всегда были африканцы. Агахова, например. У них такая физиология: по структуре тело очень мускулистое, при этом на фитнес они вообще не заходят. Еще самыми подкачанными были луцкие пацаны – Слава Шевчук, Кобин. Это от природы у них. С западной Украины – Федецкий тоже. Жилистые все.

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А я люблю поесть. У нас есть диетолог, меряет жир. Надо смотреть по списку: Пятов, Дентиньо, кто там еще тяжеловесы. У меня был самый большой процент жира в команде. Было 15% после отпуска. Пришлось сесть на диету. Зато мяч не отскакивает", – рассказал Пятов в программе Трындец.

Напомним, голкипер сборной Украины перешел в Шахтер в 2007 году из полтавской Ворсклы.

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