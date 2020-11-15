Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился своими мыслями относительно проигрыша от немцев в Лиге наций (1:3).

"Были моменты. Была игра. Спасибо, ребята. Все решится в Швейцарии. Каркас ворот сегодня на стороне хозяев", – коротко резюмировал голкипер "сине-желтых" в своем Instagram.

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Заметим, Андрею Пятову пришлось трижды вынимать мяч из собственных ворот в поединке с Бундестим – дублем отметился Тимо Вернер, еще один гол в активе Лероя Сане.

Ситуация в группе А4 Лиги наций перед последним туром следующая: лидируют немцы, Испания идет второй, "сине-желтые" – третьи, а замыкает квартет Швейцария. С последними подопечные Шевченко сыграют 17 ноября.

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