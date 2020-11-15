Голкіпер збірної України Андрій Пятов поділився своїми думками щодо програшу від німців у Лізі націй (1:3).

"Були моменти. Була гра. Дякую, хлопці. Все вирішиться у Швейцарії. Каркас воріт сьогодні на боці господарів", – коротко резюмував голкіпер "синьо-жовтих" у своєму Instagram.

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Зауважимо, Андрію Пятову довелось тричі виймати м'яч із власних воріт у поєдинку з Бундестім – дублем відзначився Тімо Вернер, ще один гол в активі Лероя Сане.

Ситуація у групі А4 Ліги націй перед останнім туром наступна: лідирують німці, Іспанія йде другою, "синьо-жовті" – треті, а замикає квартет Швейцарія. З останніми підопічні Шевченка зіграють 17 листопада.

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