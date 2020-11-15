Игроки "сине-желтых" надолго запомнят поединок с Германией в Лиге наций.

Главная команда страны уступила Германии в Лейпциге со счетом 1:3. Это было четвертое подряд поражение "сине-желтых".

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По информации Sport.ua, Украина выдала худшую серию выездных матчей в своей истории. Подопечные Шевченко проиграли Испании (0:4), Франции (1:7), Польши (0:2) и вышеупомянутым немцам. Ранее сборная потерпала не более трех поражений на выезде – в 1994-1995, 2001-2002, 2003 и 2004 годах.

Заметим, после 5-ти туров команда Шевченко расположилась на третьей строчке турнирной таблицы группы А4 с шестью очками. Германия лидирует Испания идет второй, а замыкает квартет Лиги наций Швейцария.

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