"Лига наций? Мы поднялись в рейтинге и вышли в Лигу А. Конечно, для нас это престижно. Просто никогда не мог представить, что сборная за год проведет столько матчей именно с топ-соперниками. Как ни крути, лучшей репетиции перед Евро не придумаешь. Надеюсь, следующим летом мы наконец на нем сыграем!

Шевченко очертил задачи сборной Украины в Лиге наций

Завоевать путевку на ЧМ-2022? Мы посмотрим свой уровень. Где еще его проверять, как не с такими сборными? Самые топовые коллективы в рейтинге, и по исполнителям самые дорогие. Мы должны показать, что у нас действительно есть команда, а не индивидуальности. Собственно, то, что мы и демонстрировали последние два-три года. Надеюсь, все сложится, мы подготовимся и покажем достойный результат", – цитирует Пятова Shakhtar News.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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