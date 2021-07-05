Приезд делегации национальной команды в Киев не остался незамеченным.

3 июля сборная Украины сыграла свой последний матч на чемпионате Европы, а уже на следующий день прибыла в Киев, где команду встретили болельщики.

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Сегодня на YouTube-канале vZbirna появилось видео, как эту встречу видели игроки и тренерский штаб "сине-желтых".

Напомним, сборная Украины впервые в своей истории смогла преодолеть стадию группового этапа континентального первенства. На Евро-2020 наша национальная команда добралась до четвертьфинала, где без шансов проиграла Англии (0:4).

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