Два футболісти збірної України не змогли прилетіти в Київ разом із рештою команди.

Делегація національної команди прибула в Україну ще вчора, але Тарас Степаненко та Андрій Пятов затрималися в Римі, тому добиралися самостійно.

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Дві зірки Шахтаря летіли в Україну звичайним лоукостом. Квиток на цей рейс коштував близько 20 євро. Про це повідомляє Sport.ua, опублікувавши фото Владислава Дудки.

Нагадаємо, збірна України вперше у своїй історії змогла подолати стадію групового етапу континентальної першості. На Євро-2020 наша національна команда дісталася до чвертьфіналу, де без шансів програла Англії (0:4).

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