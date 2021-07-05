Пятов і Степаненко поверталися в Україну звичайним рейсом, квиток на який коштує лише 20 євро
Два футболісти збірної України не змогли прилетіти в Київ разом із рештою команди.
Делегація національної команди прибула в Україну ще вчора, але Тарас Степаненко та Андрій Пятов затрималися в Римі, тому добиралися самостійно.
Як збірна України зустрілася з уболівальниками – відео із залаштунків
Дві зірки Шахтаря летіли в Україну звичайним лоукостом. Квиток на цей рейс коштував близько 20 євро. Про це повідомляє Sport.ua, опублікувавши фото Владислава Дудки.
Нагадаємо, збірна України вперше у своїй історії змогла подолати стадію групового етапу континентальної першості. На Євро-2020 наша національна команда дісталася до чвертьфіналу, де без шансів програла Англії (0:4).
Жорстока правда, жахіття другого поверху та повний провал принципів Шевченка: остаточний підсумок нашого Євро