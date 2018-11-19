Пятов – третий лучший вратарь Лиги наций по версии WhoScored

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов хорошо проявил себя в матчах Лиги наций.

Вратарь Шахтера и сборной Украины попал в тройку лучших голкиперов Лиги нации по версии WhoScored и получил оценку в 7,11 баллов.

Пятов впервые с 2009 года не попал в стартовый состав сборной Украины на официальный матч

Выше Пятова расположились страж ворот сборной Люксембурга Антони Морис с результатом – 7,23 баллов, а также голландец Яспер Силлессен, который получил среднюю оценку – 7,35.

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Напомним, Пятов сыграл в Лиге наций 3 матча – два против Чехии и один против Словакии. В этих играх основной голкипер сборной Украины пропустил лишь один гол, в первом матче с чехами.