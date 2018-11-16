Пятов впервые с 2009 года не попал в стартовый состав сборной Украины на официальный матч

Голкипер Шахтера Андрей Пятов оказался в запасе на матч Лиги наций между сборными Словакии и Украины.

Вратарь Андрей Пятов не попал в стартовый состав сборной Украины на матч Лиги наций против Словакии. Впервые с сентября 2009 года Пятов нет в основном составе сборной Украины в официальном матче – вместо него в старте появится Денис Бойко.

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Кроме этого, в составе "сине-желтых" дебютирует форвард Мариуполя Андрей Борячук. Интересно, что Борячук стал уже 17-м игроком, который дебютировал при тренерстве Андрея Шевченко. К слову, нападающий Мариуполя заменит на позиции форварда Романа Яремчука, который травмировался в день матча.

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