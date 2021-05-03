Поединок 24-го тура юношеского чемпионата Украины между Олимпиком и Ингульцом претендует на то, чтобы войти в историю.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу юных дончан, но запомнится благодаря работе арбитра Николая Байдюка.

Битва за жизнь в видеообзоре матча Олимпик – Ингулец – 0:3

Рефери принял ряд противоречивых решений, которые спровоцировали конфликты между футболистами. Однако суровые наказания получали исключительно игроки Ингульца U-19. Байдюк показал петровцам аж пять красных карточек (две из них – после финального свистка). Также есть сомнения относительно пенальти, которые назначал арбитр.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Украины U-19 Ингулец и Олимпик располагаются рядом – 11-е и 12-е места соответственно. После сегодняшней скандальной победы дончане отстают лишь на четыре очка.

Ингулец разгромил Олимпик – петровцы прервали 4-матчевую безвыигрышную серию и практически спаслись от вылета из УПЛ