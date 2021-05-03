Поєдинок 24 туру юнацького чемпіонату України між Олімпіком та Інгульцем претендує на те, щоб увійти в історію.

Гра завершилася з рахунком 3:1 на користь юних донеччан, але запам'ятається завдяки роботі арбітра Миколи Байдюка.

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Рефері ухвалив низку суперечливих рішень, які провокували конфлікти між футболістами. Однак найсуворіші покарання отримували виключно гравці Інгульця U-19. Байдюк показав петровцям аж п'ять червоних карток (дві з них – після фінального свистка). Також є сумніви щодо пенальті, які призначав арбітр.

Додамо, що у турнірній таблиці чемпіонату України U-19 Інгулець та Олімпік розташовуються поруч – 11-те та 12-те місця відповідно. Після сьогоднішньої скандальної перемоги донеччани відстають лише на чотири очки.

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