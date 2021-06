31-летний полузащитник ожидал, что сможет лично встретиться с наставником "блаугранас" после завершения сезона, чтобы обсудить свое будущее в клубе. Однако нидерландский специалист проигнорировал игрока, сообщает журналистка Лая Тудель в своем твиттере.

Пьянич после провального сезона в Барселоне хочет вернуться в Ювентус

Пьянич обратился к руководству клуба с просьбой о трансфере, если Куман останется у руля команды. Контракт футболиста рассчитан еще на три года. В сезоне 2020/21 Пьянич провел 1295 минут, отыграв 30 матчей за "кулес" во всех турнирах. Для сравнения, в сезоне 2019/20 он провел в футболке Ювентуса 3350 минут во всех турнирах.

Напомним, Пьянич перешел в Барселону из Юве в сентябре 2020-го года за 6 млн евро. Недавно стало известно, что Миралем готов вернуться в лагерь "бьянконери".

