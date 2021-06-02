Центрхав каталонцев серьезно задумался об уходе из коллектива уже этим летом.

Миралем Пьянич готов вернуться в Ювентус. Такое желание 31-летнего боснийца связано с неудачным сезоном в Барселоне, информирует Tuttosport.

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Еще одним фактором, который побуждает хавбека к возвращению в Италию, является возвращение Массимилиано Аллегри на пост наставника "бьянконери". Со специалистом у Миралема достаточно хорошие отношения. Сам Аллегри при первой встрече с руководством Юве поговорит о таком трансфере.

Напомним, Пьянич перешел в Барселону из Ювентуса в сентябре 2020 года за 60 млн евро. В прошлом сезоне он провел за каталонцев 30 матчей во всех турнирах – без результативных действий. Его контракт рассчитан еще на три сезона.

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