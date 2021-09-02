Пьянич отказался переходить из Барселоны в Зенит – хавбек рискует потерять часть зарплаты
Полузащитник Миралем Пьянич до последнего цепляется за шанс остаться в Барселоне.
Босниец отказался переходить в Зенит на правах аренды, информирует Mundo Deportivo.
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Чемпионы России были готовы покрыть большую часть зарплаты хавбека, однако Пьянич не горел желанием присоединиться к Ракицкому и компании. 31-летний полузащитник готов потерпеть до зимы и рассмотреть другие варианты. Не исключено, что в таком случае Миралема заставят уменьшать зарплату в рамках клубной экономии. Предложение Зенита еще несколько недель будет актуальным, поскольку в России трансферное окно закрывается позже.
Напомним, прошлым летом Барселона заплатила Ювентусу за Пьянича 60 млн евро, но полузащитник не оправдал надежд на Камп Ноу – ни одного результативного действия в 30 матчах сезона 2020/21.
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