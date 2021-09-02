Боснієць відмовився переходити в Зеніт на правах оренди, інформує Mundo Deportivo.

Грізманн пожертвував половиною зарплати заради "втечі" з Барселони – сума вражає

Чемпіони Росії були готові покрити більшу частину зарплатні хавбека, однак П'яніч не горів бажанням приєднатися до Ракицького й компанії. 31-річний півзахисник готовий потерпіти до зими і розглянути інші варіанти. Не виключено, що в такому разі Міралема змусять зменшувати зарплатню в рамках клубної економії. Пропозиція Зеніта ще кілька тижнів буде актуальною, оскільки в Росії трансферне вікно закривається пізніше.

Нагадаємо, минулого літа Барселона заплатила Ювентусу за П'яніча 60 млн євро, але півзахисник не виправдав надій на Камп Ноу – жодної результативної дії у 30 матчах сезону 2020/21.

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