П'яніч відмовився переходити з Барселони в Зеніт – хавбек ризикує втратити частину зарплатні
Півзахисник Міралем П'яніч до останнього чіпляється за шанс залишитись в Барселоні.
Боснієць відмовився переходити в Зеніт на правах оренди, інформує Mundo Deportivo.
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Чемпіони Росії були готові покрити більшу частину зарплатні хавбека, однак П'яніч не горів бажанням приєднатися до Ракицького й компанії. 31-річний півзахисник готовий потерпіти до зими і розглянути інші варіанти. Не виключено, що в такому разі Міралема змусять зменшувати зарплатню в рамках клубної економії. Пропозиція Зеніта ще кілька тижнів буде актуальною, оскільки в Росії трансферне вікно закривається пізніше.
Нагадаємо, минулого літа Барселона заплатила Ювентусу за П'яніча 60 млн євро, але півзахисник не виправдав надій на Камп Ноу – жодної результативної дії у 30 матчах сезону 2020/21.
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