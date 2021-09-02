Француз потерял половину зарплаты после переезда из Каталонии в Мадрид, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena Cope.

Гризманн выбрал номер после возвращения в Атлетико – под ним играл Симеоне и ряд легенд клуба

В Барселоне Гризманн зарабатывал 20 млн евро "чистыми" в год, а в Атлетико придется довольствоваться 10 млн. Даже так чемпион мира будет самым высокооплачиваемым игроком "матрасников". Ранее это звание делили Коке, Облак и Суарес, которые зарабатывают 8 млн евро в год.

Источник раскрывает и подробности сделки между клубами. Атлетико заплатит Барселоне 10 млн евро за аренду Гризманна, а в конце сезона будет иметь право полноценного выкупа еще за 40 млн.

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