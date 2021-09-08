"Это большая ошибка, добавить тут нечего. Мы потеряли дома два очка. У нас было много возможностей, и мы ими не воспользовались. Такой футбол, соперник может наказать за любой шанс. Конечно, с Казахстаном играть нелегко, но если мы хотим быть в числе первых двух команд в турнирной таблице, должны обыгрывать Казахстан дома.

Триллер последних минут в видеообзоре матча Босния и Герцеговина – Казахстан – 2:2

Особенно учитывая результат с Францией, мы надеялись на другой результат. Не то чтобы мы плохо сыграли, но мы просто не рисковали. Через месяц нас ждут выездные матчи в Казахстане и Украине, мы обязаны там набирать очки", – цитирует Пьянича SportCentral.

Сейчас Украина удерживает второе место в группе D с 5-ю очками, боснийцы – 4-е (3 очка).

Каковы шансы сборной Украины выйти на ЧМ-2022 – Франция ничего не изменит