"Це велика помилка, додати тут нічого. Ми втратили вдома два очки. У нас було багато можливостей, і ми ними не скористалися. Такий футбол, суперник може покарати за будь-який шанс. Звичайно, з Казахстаном грати нелегко, але якщо ми хочемо бути в числі перших двох команд в турнірній таблиці, повинні обігравати Казахстан вдома.

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Особливо з огляду на результат з Францією, ми сподівалися на інший результат. Не те щоб ми погано зіграли, але ми просто не ризикували. Через місяць на нас чекають виїзні матчі в Казахстані і Україні, ми зобов'язані там набирати очки", – цитує П'яніча SportCentral.

Наразі Україна втримує другу сходинку в групі D з 5-ма очками, боснійці – 4-ті (3 очки).

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