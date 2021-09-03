Несмотря на традиционную истерику о том, что "все пропало", мы сохраняем веру в главную команду. "Сине-желтые" вполне способны занять 2 место и перейти в фазу стыковых матчей. Все-таки это Украина вышла из группы в отборе ЧМ-2014 при схожих обстоятельствах, финишным рывком обойдя своих конкурентов. Тогда, к слову, мы тоже начали с ничьей против фаворита, а по ходу группового этапа сменился тренер. И также сыграли вничью с 5 командой группы, но хотя бы затем вымучили домашнюю победу над Молдовой.

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И это все-таки наша сборная чудом вышла в плей-офф финальной части Евро-2020, когда все ее похоронили, а она лишь будто "выбрала" себе чуть ли не единственного соперника, которого могла пройти. И это все-таки Украина не проиграла ни одного матча за условный первый круг, хотя и от этого совсем не радостно, ведь дважды сыграли с казахами, а главный конкурент еще впереди. Но пока же с надеждой вспоминаем, как били Финляндию в предыдущем отборе на Чемпионат мира.

Или как успешно играем против балканцев, когда нам очень и очень нужен результат, а над головой висит Дамоклов меч. Македония, Албания, Сербия, Черногория – и даже проклятие Словении удалось в итоге преодолеть и выйти на Евро-2016. Да и с Францией наши ребята дважды скатали ничью в 1999-м (одну из них ровно 22 года назад, 4 сентября в Киеве 0:0), почему бы не повторить!

Конечно, каждое очко сейчас на вес золота, но как раз матчи с главным фаворитом можно вынести за скобки. В идеале нам нужно победить французов, действующих чемпионов мира. Однако и поражение не выведет нас из борьбы за второе место. Боснийцы, играя в большинстве, взяли лишь 1 балл в двух матчах с командой Дешама. Не думаю, что финны удосужатся сделать нечто большее. У нас этот пункт также уже в активе. Поэтому хоть здесь не проваливаемся.

И боснийцы, и финны опережают Украину по потерянным очкам, хотя в таблице пока отстают на 2 балла. Скандинавы уже в субботу, 4 сентября, имеют все шансы нас обогнать, если победят дома Казахстан. Не стоит надеяться, что конкуренты украинцев станет повторять ошибки подопечных Шевченко и Петракова. Давайте сразу начислять им по 6 очков. Соответственно после 5 сыгранных матчей условно спрогнозируем такой расклад: Финляндия, Босния и Герцеговина наберут по 8 очков, Украина – 4. Но! Остаются еще 4 личные встречи между тремя сборными.

У финнов впереди две дуэли с французами, поэтому у них теоретически шансы маленькие. Если сборная Петракова сможет трижды обыграть главных соперников, у нее будет 13 баллов – похоже, это наш максимум, на который можем надеяться. Реалистично? Да. Но и фантастически, учитывая, что в группе D сразу 4 из 5 матчей между квартетом лидеров завершались ничейным итогом. Здесь также нужно надеяться, что Франция не подарит финнам более 1 балла. При таком раскладе суоми не спасет даже победа над Джеко и компанией.

После ничьей в Страсбурге могло бы показаться, что труднее всего будет с боснийцами. Однако их тоже в последнее время сильно лихорадит. Команда Петева не побеждает 14 матчей подряд, последний успех датируется 2019 годом. Боснийцы не смогли забить даже в ворота Коста-Рики, Ирана, Черногории. С другой стороны и пропускают не очень много. Засушили игру с такими командами, как Франция или Нидерланды. Словом, могут "драконы" и с казахами намучаться, но способны и Украине не проиграть минимум один раз.

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Наиболее вероятно, что все будет в руках команды Петракова даже в случае поражения от Франции, с которой все же желательно тоже хотя бы за ничью зацепиться – дополнительная страховка на случай сенсаций. Ведь финны теоретически могут обыграть не только казахов и боснийцев, но и чемпионов мира, тогда у них будет 14 очков. В данный момент такой расклад кажется из разряда фантастики. Шокированная ситуацией с Эриксеном Дания – единственная, кого суоми победили за 2021 год (а это добрых 9 матчей).

Неудивительно, что спортивные аналитики из Gracenote, которые предсказали успех Украины после фиаско на групповом этапе Евро-2020, снова верят в наших ребят. На то, что команда Петракова выйдет в плей-офф квалификации, дают 36%. Шансы Финляндии занять второе место оцениваются в 31%, Боснии и Герцеговине отводят лишь 23%. Да и в целом в поездку Украины на ЧМ-2022 в Катар верят больше (13%), чем в вояж Финляндии (11%) или Боснии и Герцеговины (6%).

В заключение добавим, что в случае выхода в плей-офф Европейской квалификации наша сборная имеет шансы встретиться с такими командами, которые сейчас занимают вторые места в своих группах, как: Сербия, Швейцария, Чехия (по потерянным очкам Уэльс), Израиль (Австрия отстает только по разнице голов), Польша (Венгрия также совсем близко), Нидерланды, Германия и Испания (теоретически может уступить еще и вторую строчку Греции).

Совсем непроходимыми оппонентами можно считать разве что последние 3 команды. Впрочем, немцы скорее всего обойдут Армению, а нидерландцы вполне способны как перегнать Турцию, так и уступить Норвегии с Холандом и Эдегором. В то же время с Россией нас должны развести по разным парам, хотя она еще может опередить Хорватию и отправить ее в список потенциальных соперников. По оценкам Gracenote, Украина замыкает проходные топ-10 сборных, у которых больше всего шансов сыграть в стыковых матчах.