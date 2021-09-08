Боснийцы не сумели обыграть Казахстан в рамках отбора к ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Счет во встрече был открыт лишь в дебюте второго тайма. Отличиться удалось Куате после точной подачи с углового. Преимущество казахов было недолгим, ведь на 73 минуте Пьянич реализовал пенальти.

Босния и Герцеговина сенсационно споткнулась против Казахстана: безумная ничья в пользу Украины

Через несколько минут боснийцы и вообще вышли вперед усилиями Меналы, но Казахстан на последних мгновениях феерично сравнял ситуацию на табло – как в матче с Украиной. Финальные 2:2, которые в пользу "сине-желтых". Босния и Герцеговина и Казахстан набрали по три очка, у финнов и украинцев – по 5. Франция же имеет в активе 12 пунктов.