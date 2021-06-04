Мерсисайдский клуб планирует начать переговоры с Андреа Пирло, сообщает Daily Mail.

"Больше никогда не буду ассистентом": экс-тренер Ювентуса разочарован отношением Пирло

Уход Карло Анчелотти стал определенной неожиданностью для руководства Эвертона, поэтому четкого плана для замены нет. Ранее среди кандидатов назывались Мойес, Эшпириту Санту и Фонсека, однако "ириски" могут сделать ставку на еще одного итальянца. Андреа Пирло был уволен из Ювентуса и теперь свободно может искать себе новое место работы.

Напомним, Эвертон финишировал на 10-й строчке АПЛ и снова остался без еврокубков.

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