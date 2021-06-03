"Было трудно, но в конце концов нам удалось выйти в Лигу чемпионов и даже выиграть Кубок Италии. В итоге нас выгнали. Мне очень жаль, но я не думаю, что это было правильным решением.

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Одно я решил для себя точно: больше никогда не буду ассистентом тренера. Пирло позвал меня в Ювентус. Паратичи составил список из 5 кандидатов, и решение принимал Пирло. Он выбрал меня, но поскольку он очень близок с Роберто Баронио, то привел в команду и его. Был и еще один член штаба, аналитик, и все мы были для него на одном уровне. Это было несправедливо, ведь я – тренер. Но я смирился с этим, потому что работал в Ювентусе.

Сейчас я жду для себя новых возможностей. Сассуоло – хороший, но закрытый клуб. Я бы хотел поработать в Вероне, где до этого большую работу проделал Иван Юрич", – цитирует Тудора Eurosport со ссылкой на Sportske Novosti.

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