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Петрович покинул Ворсклу

20:33 79 Читати українською
Петрович покинул Ворсклу
Тодор Петрович / официальный сайт Ворсклы

Полузащитник Тодор Петрович официально расторг соглашение с полтавской Ворсклой.

Тодор Петрович покинул Ворсклу, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

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"С сегодняшнего дня клуб и игрок по обоюдному согласию прекратили трудовые отношения. Руководство Ворсклы благодарит Тодора за время проведенное в клубе, его профессиональные качества и желает успеха в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении Ворсклы.

К слову, босниец целом провел в составе полтавчан 21 матч, отличившись 1 забитым голом.

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