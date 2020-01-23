Півзахисник Тодор Петровіч офіційно розірвав угоду з полтавською Ворсклою.

Тодор Петровіч покинув Ворсклу, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

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"Від сьогодні клуб та гравець за обопільною згодою припинили трудові відносини. Керівництво Ворскли дякує Тодору за час проведений у клубі, його професійні якості і бажає успіху в подальшій кар'єрі", – йдеться у заяві Ворскли.

До слова, боснієць загалом провів у складі полтавців 21 матч, відзначившись 1 забитим голом.

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