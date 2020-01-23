toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ВУЛВЕРХЕМПТОН - ЛІВЕРПУЛЬ МИКОЛА МАТВІЄНКО ДИНАМО - ВАРДАР

Петровіч покинув Ворсклу

20:30 440 Читать на русском
Петровіч покинув Ворсклу
Тодор Петровіч / офіційний сайт Ворскли

Півзахисник Тодор Петровіч офіційно розірвав угоду з полтавською Ворсклою.

Тодор Петровіч покинув Ворсклу, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Максимов озвучив трансферні плани Ворскли

"Від сьогодні клуб та гравець за обопільною згодою припинили трудові відносини. Керівництво Ворскли дякує Тодору за час проведений у клубі, його професійні якості і бажає успіху в подальшій кар'єрі", – йдеться у заяві Ворскли.

До слова, боснієць загалом провів у складі полтавців 21 матч, відзначившись 1 забитим голом.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами

blog_ava
Мбаппе повторив "руку Бога" Марадони – арбітр не оцінив винахідливість француза
07:30
5049
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Тодор Петровіч Тодор Петровіч Ворскла Ворскла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
25
хв
Вулверхемптон
22:00
Ліверпуль
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук