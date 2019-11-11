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Петряк объяснил, почему не видит смысла в вызове в сборную Украины

20:07 69 Читати українською
Петряк объяснил, почему не видит смысла в вызове в сборную Украины
Иван Петряк / Фото УАФ

Хавбек венгерского Фехервара Иван Петряк оценил текущий уровень конкуренции в сборной Украины.

"Я за сборную так болел. Честно, я на диване им больше помогу. Без шуток. Там сейчас очень серьезный коллектив подобран. Андрей Николаевич, Мауро Тасотти, Малдера. В первый год безумного результата показать не получилось, но я считаю, что сейчас эта команда в топ-15, в топ-10 Европы.

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Смысл ехать в сборную есть всегда, но ехать как? Ехать, чтобы смотреть футбол? Я же говорю, смысла нет ехать. Я правильно понимаю, кто на моей позиции там играет? Коноплянка, Марлос сейчас играет, Ярмола, Витя Цыганков. Я понимаю, что у меня нет шансов. Это не значит, что я руки опустил. Я говорю, как есть. Я понимаю, что у главного тренера есть костяк, на который он конкретно рассчитывает. И кричать, что я всю жизнь хотел – у меня такого нет", – подытожил Петряк в интервью ПроФутбол.

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Напомним, последний раз игрок Фехервара получал вызов в сборную Украины еще в мае этого года, однако тогда Андрей Шевченко так и не выпустил хавбека на поле.

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Украина Украина Сборная Украины Фехервар Фехервар Украинцы за рубежом Иван Петряк Иван Петряк
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