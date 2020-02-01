Петряк голом подарил Фехервару победу

Уйпешт принимал одного из лидеров чемпионата Венгрии Фехервар.

Чемпионат Венгрии, 18-й тур

Уйпешт – Фехервар – 0:1

Гол: Петряк, 84

Ференцварош с украинцами дожал соперника и сохранил уверенное лидерство в чемпионате Венгрии

Уйпешт в течение игры лучше контролировал игру за своего более именитого соперника.

Первый тайм команды потратили на адаптацию, вторая половина встречи проходила активнее, но без особо острых моментов. Судьбу игры решил украинский нападающий гостей Иван Петряк, который точным ударом отметился победным мячом.

Победа позволила Фехервару приблизиться к Ференцварошу Сергея Реброва на расстояние 6-ти очков. В текущем сезоне чемпионата Венгрии Петряк провел 17 матчей, в которых отметился двумя голами.

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