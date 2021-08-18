Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, сообщает журналист Игорь Бурбас в Twitter. Эту информацию также подтвердил член исполкома УАФ Алексей Хахлев.

Петраков будет исполнять обязанности тренера сборной Украины – журналист раскрыл детали контракта и имена помощников

Заседание УАФ продолжалось до полуночи, участники ожидали новости из ОАЭ от Сергея Реброва, который считался фаворитом на кресло наставника "сине-желтых". Очевидно, легенда Динамо не сумел договориться с шейхами о досрочном разрыве контракта.

Напомним, Андрей Шевченко со своим тренерским штабом покинул сборную Украины после Евро-2020. К слову, Петраков на новой должности дебютирует 1 сентября, когда национальная команда на выезде сыграет против Казахстана в отборе на ЧМ-2022.

Збірна України після Шевченка – на межі катастрофічного падіння: причини, наслідки і лише три рятувальні шлюпки