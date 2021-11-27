Керманич "синьо-жовтих" особисто переглядав трансляцію у компанії Андрія Пятова та Андрія Павелка.

Україна не вийде навіть у фінал плей-офф, а на чемпіонат світу поїде Бейл – невтішний прогноз від статистичного ресурсу

Перед Україною стояли два шляхи – до Шотландії/Уельсу або Італії/Португалії. Петраков радісно зірвався на ноги (момент на 03:25 у відео), коли Лотар Маттеус відправив нас у пару до "тартанових". Втім, тренер українців відразу сів назад і спробував приховати усмішку.

Нагадаємо, у півфіналі (24 березня 2022 року) збірна України зустрінеться з Шотландією, а у можливому фіналі (29 березня) – з переможцем пари Уельс/Австрія.

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