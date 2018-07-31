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Петраков видит в основе сборной U-20 Лунина – Реал должен подождать

10:59 14 Читати українською
Петраков видит в основе сборной U-20 Лунина – Реал должен подождать
Александр Петраков / Официальный сайт ФФУ

Главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков прокомментировал цели на чемпионат мира-2019 U-20.

"Минимальная цель – это выход из группы. А там жизнь покажет. Я стараюсь все делать последовательно.

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Не забывайте, что из основы у нас еще есть травмированный на данный момент Тимофей Сухарь и Алексей Кащук, который не успел восстановиться к началу Евро. Также я хочу видеть Андрея Лунина. На эту тему я уже переговорил с президентом ФФУ. К концу мая чемпионат Испании заканчивается. Этот вратарь нам очень поможет", – цитирует Петракова официальный сайт ФФУ.

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Сборная Украины Украина U-19 Украина U-19 Александр Петраков Андрей Лунин Андрей Лунин
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