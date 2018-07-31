Петраков бачить в основі збірної U-20 Луніна – Реал має зачекати

Головний тренер збірної України U-19 Олександр Петраков прокоментував цілі на чемпіонат світу-2019 U-20.

"Мінімальне завдання – це вихід із групи. А там життя покаже. Я намагаюся все робити поступово.

Павелко відзначив збірну України U-19 після виступу на Євро-2018

Не забувайте, що з основи в нас ще є травмований на даний момент Тимофій Сухар і Олексій Кащук, який не встиг відновитися до початку Євро. Також я хочу бачити Андрія Луніна. На цю тему я вже говорив із президентом ФФУ. Наприкінці травня чемпіонат Іспанії завершується. Цей воротар нам дуже допоможе", – цитує Петракова офіційний сайт ФФУ.

Лунін відчув топ-клас у Реалі: Лопетегі змусив тренуватись попри шалений шторм – фото дня