"Не помню матерных слов, потому что тогда еще не знал их": Цитаишвили о том, как Петраков "заводил" команду в финале ЧМ

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили рассказал об особенностях тренировочного процесса Александра Петракова.

"Что самое острое говорил Петраков? Это было в перерыве финала чемпионата мира. Он на меня с матами накричал. Я даже не помню, какие именно были матерные слова, потому что еще тогда даже не знал их. Он так накричал, что потом все завелись на второй тайм.

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Когда я только приехал в эту сборную, то он кричал, а я немного обижался. Но со временем понял, что это мотивирует. Он кричит – и ты понимаешь, что можешь сделать больше. Футбол – это эмоции. Поэтому так и получилось, что у Петракова дисциплина на первом месте", – цитирует Цитаишвили издание Footballhub.

Напомним, подопечные Петракова летом 2019 года завоевали кубок чемпионата мира U-20, обыграв в финале сверстников из Южной Кореи (3:1).

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