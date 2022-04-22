Напомним, в последние несколько дней вспыхнул новый конфликт между Динамо и УАФ. Киевский клуб не хотел отпускать своих игроков в сборную раньше срока, установленного ФИФА (23 мая). В итоге, компромисса удалось достичь – в начале мая динамовцы прибудут в распоряжение Петракова в Словению.

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"Мне позвонил Мирча Луческу: "Ребята под моим присмотром сыграют по 45 минут и к тебе приедут". Я подумал и решил отпустить их. Они сыграют 4-го с Базелем и 5-го, думаю, уже будут на месте. Это мое решение в такое трудное время. Пусть это пойдет нам на пользу", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

В Словении "сине-желтые" будут готовиться к матчу плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии. Эта игра запланирована на 1 июня, а победитель 5-го числа сыграет с Уэльсом в поединке за выход на Мундиаль. После этого – 8 и 11 июня – Украина двумя матчами стартует в Лиге наций. Соперниками станут Ирландия и Армения.

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