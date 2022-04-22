УАФ планирует провести июньские домашние поединки Лиги наций против Ирландии и Армении в Польше. Указанные матчи состоятся 8 и 11 июня.

Андрей Павелко и Цезары Кулеша – президенты УАФ и Польского футбольного союза – достигли принципиальной договоренности о том, что сборная Украины сыграет июньские домашние матчи Лиги наций в Польше. Это произойдет в том случае, если из-за военного положения проведение футбольных матчей в Украине будет невозможным.

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Об указанной договоренности рассказал Александр Петраков – главный тренер сборной Украины, у которого есть приятные воспоминания, связанные с Польшей.

"Это инициатива президента УАФ Андрея Павелко в ситуации, если из-за военного положения не будет возможности провести эти матчи в Украине. Он разговаривал с главой Польского футбольного союза. Я согласился.

Польша для меня фартовая! В 2019 году мы там играли в Лодзи в финале чемпионата мира (Украина U-20 обыграла Южную Корею 3:1 и выиграла Мундиаль – прим. "Футбол 24"). Можно даже сыграть на тех же стадионах от 15-ти до 18-ти тысяч мест. Они небольшие, и украинцы придут за нас поболеть", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Добавим, что указанные поединки должна была принять Арена Львов, но из-за боевых действий на территории Украины матчи, скорее всего, перенесут. В этих играх Украина будет номинальным хозяином.

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