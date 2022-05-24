Журналист Игорь Бурбас рассказал, с кем могла сыграть сборная Украины вместо отмененного поединка с ДР Конго.

"Не проводить спарринги на втором сборе – решение, которое был вынужден принять Александр Петраков.

После того, как слетел матч с ДР Конго, главный тренер отверг предложенные варианты встреч с Фенербахче или сборными Мальты, Сан-Марино или Венесуэлы.

Сборная Украины потеряла последних спарринг-партнеров перед матчем против Шотландии

Эти команды готовы были выступить спарринг-партнерами. Но на тот момент у нашего тренерского штаба был сверстан график. 26 числа команда проведет двусторонку, это и будет последняя практика перед июньскими официальными поединками", – поделился Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, уже 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022, а победитель пары 5 июня сыграет с Уэльсом. Также у главной команды страны запланированы стартовые поединки Лиги наций 2022/23: два с Ирландией и один с Арменией.

Россия напала на Украину: в финале ЛЧ будут играть за мир, Шевченко воссоединился с семьей (LIVE)