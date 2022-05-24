Подготовка команды Александра Петракова пошла немного не по плану. Два последних товарищеских поединка не состоятся.

"Сине-желтые" провели спарринги с Боруссией М, Эмполи и Риекой, но еще ожидали двух матчей с африканскими сборным. Но их не будет, утверждает журналист Игорь Бурбас.

Наставник Шотландии: Война никак не повлияет ни на игру, ни на нас, ни на сборную Украины

Договоренности со сборными сорвались, поэтому последнюю неделю перед полуфиналом плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Шотландией команда Александра Петракова проведет исключительно в тренировочном режиме. Встреча состоится 1 июня. В случае победы Украину ждет финал с Уэльсом.

Далее у главной команды страны запланированы стартовые поединки Лиги наций 2022/23: два с Ирландией и один с Арменией.