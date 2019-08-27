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Петраков оценил игру сборной Украины U-17

10:32 9 Читати українською
Петраков оценил игру сборной Украины U-17
Александр Петраков / УАФ

Чемпион мира U-20 Александр Петраков прокомментировал работу с новым поколением и отреагировал на победу над Латвией U-17 (2:1).

"Игра мне понравилась. Конечно, было много ошибок, ведь в команде 12 дебютантов. Мы поработали всего пять дней, но, откровенно говоря, ребята молодцы! Многое выполнили из того, что мы от них требуем. Мне они сегодня понравились. А сборная Латвии действительно играла хорошо.

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Нет сейчас простых соперников в Европе, даже среди карликов. Футбол – национальный вид спорта, и все обращают внимание на юношей. Сейчас с латышами работают зарубежные тренеры, вот и U-19 приехал тренировать чех. С первой командой работает словенец. Поэтому Латвия мне тоже понравилась – сильная команда", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

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